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Сев яровых завершается в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Мая 2019, 12:10
Как проинформировал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, что яровой сев зерновых культур в Подмосковье планируется завершить до 1 июня, посадку овощей – до второй декады июня.
Разин подчеркнул, что в текущем году сельхозпроизводители региона вышли в поле в начале апреля. Благоприятная погода позволила это сделать раньше, чем в прошлом году. Посев яровых зерновых культур проведен в оптимальные сроки и завершится до 1 июня. Посадку кормовых и овощей планируем завершить до второй декады июня.
Зерновыми культурами в Подмосковье на сегодняшний день засеяно порядка 63,7 тысячи гектаров (88% от плана), что на 16 тысяч гектаров больше прошлогоднего показателя. Кормовых культур посеяно 52,5 тысячи гектаров (58% от плана), что больше прошлогодних показателей на 21,5 тысячу гектаров.
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