21мая 2019
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Переменная облачность без осадков ожидается в Московском регионе во вторник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Мая 2019, 11:11
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 21 мая в Москве и Подмосковье ожидается погода с переменной облачностью без осадков, максимальная температура воздуха составит 25 градусов.
При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 23-25 градусов, по области 20-25 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха около 30%.
Как уточняют синоптики, что для большинства жителей региона погода вполне благоприятная и не должна вызвать каких-либо метеопатических реакций.
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