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Движение на улицах в районе Волоколамского шоссе ограничили из‑за прокладки сетей
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Общество — 22 Мая 2019, 12:15
Как сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы, что в Москве на 4 участках рядом с Волоколамским шоссе ограничили движение транспорта, ограничения продолжат поэтапно вводить до 27 августа.
Отмечается, что ограничения движения связаны с продлением сроков прокладки инженерных сетей.
Первые два участка — Волоколамский проезд в районе дома №3, корпус один, и в районе дома №5, корпус 1, - закрыли с 20 мая по 30 июня круглосуточно. Ограничения действуют только на одной полосе.
Третий участок — проезд Стратонавтов в районе дома №13. С 20 мая по 21 июня круглосуточно ограничена одна полоса с обустройством временных уширений. А с 21 июня по 26 июля закроют две полосы тоже с обустройством уширений.
Четвертый участок находится в проезде Стратонавтов в районе дома №10, корпус 2, строение 1. С 21 по 23 мая с 01:30 до 05:30 там перекрывают одну полосу, с 26 мая по 2 июня в это же время будут перекрывать одну полосу частично.
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