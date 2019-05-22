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«Желтый» уровень опасности из‑за грозы и ветра объявили в Московском регионе на 23 мая
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Мая 2019, 12:18
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что в Подмосковье и Москве на 23 мая объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы и сильных порывов ветра до 17 метров в секунду.
«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 12 часов с 09:00 23 мая.
Отмечается, что аналогичный уровень опасности погоды объявили и на территории Тверской, Ярославской, Тамбовской и Воронежской областей. По другим регионам ЦФО пока данных о погодной опасности нет.
В Подмосковье и Москве 23 мая ожидается облачно с прояснениями, пройдет дождь, местами будет гроза, порывы ветра при которой достигнут 12-17 метров в секунду. Температура ночью составит 13-15 градусов, днем – 20-22.
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