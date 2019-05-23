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Ряд электричек задерживается на Савеловском направлении МЖД
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Мая 2019, 10:50
Как информируется в WhatsApp-аккаунте МЖД, что Московская железная дорога (МЖД) прилагает максимальные усилия для стабилизации графика движения электропоездов на Белорусском и Савеловском направлениях.
Отмечается, что 23 мая утром по техническим причинам был увеличен интервал движения пригородных поездов на Белорусском направлении МЖД.
На Белорусском направлении курсируют электрички диаметральных маршрутов, которые переходят, например, на Савеловское направление. Поэтому возникли задержки в движении некоторых электричек и Савеловской линии. Постепенно сокращается интервал и количество задержанных электричек.
Железнодорожники работают с каждым задержанным поездом, чтобы как можно скорее восстановить его расписание. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.
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