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В Сергиевом Посаде задержали мужчину, который покалечил местного жителя
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Мая 2019, 10:52
Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, что сотрудники полиции в Сергиевом Посаде задержали мужчину, которого подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений 62-летнему местному жителю.
Отмечается, что 22 мая в приемный покой городской больницы доставили мужчину с телесными повреждениями различной степени тяжести.
Начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова рассказала, что сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан мужчина 1958 года рождения, подозреваемый в нанесении телесных повреждений потерпевшему. Он доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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