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Похолодание ожидается на выходных в Московском регионе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Мая 2019, 10:55
Как информирует сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, что в Москве и Подмосковье в конце этой недели ожидается небольшое похолодание, дневные температуры на выходных зафиксируются на отметке от 20 до 23 градусов.
Отмечается, что 23 мая ночь была теплая – 13,9 градуса тепла, но дальше будет похолодание. В ночь на 24 мая будет 11 градусов, в ночь на 25 мая уже около 9. Но в воскресенье тепло опять вернется. Ночью будет около 13-14 градусов.
Цыганков добавил, что днем в пятницу и в субботу температура немного опустится. В пятницу ожидается около 20 градусов, в субботу – 22 градуса, в воскресенье около 23 градусов.
По его словам, во все дни до 29 мая есть высокая вероятность кратковременных осадков. В отдельных регионах Московской области могут пройти небольшие ливневые дожди.
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