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«Самоварфест» пройдет на ВДНХ 12 июня
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Общество — 23 Мая 2019, 10:58
Как информируется на официальном сайте мэра Москвы, что ежегодный фестиваль гостеприимства «Самоварфест» пройдет 12 июня на ВДНХ в честь празднования Дня России.
Отмечается, что гостей соберут на площади Промышленности перед павильоном № 32 «Космос». Посетителей ждет ярмарка ремесел, концерты национальных коллективов со всей страны и популярных артистов, а также традиционное русское чаепитие с самоваром.
На фестивале выступят ансамбль песни и танца «Дагестан», ансамбль казачьей песни «Казачьи зори», удмуртский народный фольклорный ансамбль «Боляк», татарский фольклорный ансамбль «Идель» и другие коллективы народной песни.
Для гостей также выступят популярные российские исполнители: Дима Билан, Николай Басков, Наташа Королева, Валерия, Artik & Asti, Слава, Анита Цой, Виктория Дайнеко, Артем Качер, Альбина Джанабаева, группы «Градусы» и «Фабрика» и многие другие.
«Самоварфест» пройдет в Москве уже в третий раз. В прошлом году главным событием фестиваля стало массовое чаепитие – оно продлилось с утра до самого вечера.
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