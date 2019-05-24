24мая 2019
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68 ярмарок будут работать в Подмосковье в предстоящие выходные
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Мая 2019, 19:56
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области, на территории Подмосковья в пятницу начали работу 68 ярмарок, из них 4 тематические, приуроченные ко Дню славянской письменности и культуры.
На ярмарках всего организовано 3274 торговых места.
Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников сообщил, что производители и фермеры из Московской, Липецкой, Рязанской, Ивановской, Тверской, Владимирской, Тамбовской, Пензенской, Волгоградской, Костромской, Мурманской, Ростовской областей, Республики Крым – всего из 21 региона, представят широкий ассортимент молочной и мясной продукции, домашних сыров, колбасных и копченых рыбных изделий, рыбных деликатесов, овощей и фруктов, кондитерских и хлебобулочных изделий и многое другое.
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