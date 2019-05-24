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Минпотребрынка Подмосковья полностью перешло на выдачу лицензий в электронном виде
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Мая 2019, 20:00
Как информируется в сообщении пресс-службы Минпотребрынка региона, министерство потребительского рынка и услуг Московской области перешло на выдачу лицензий в электронном виде на 100%.
«Теперь предприниматели освобождены от обязанности подачи документов. Все запросы делаются министерством самостоятельно. Сама лицензия также выдается в электронном виде», – сообщил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
Он добавил, что это уменьшило количество отказов с начала года на 30%, предпринимателям больше не нужно приезжать в государственный орган за бланком лицензии.
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