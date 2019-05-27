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Электрички Ярославского направления МЖД следуют по расписанию после сбоя
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Мая 2019, 10:12
Как информирует сотрудник пресс-службы Московской железной дороги, что поезда Ярославского направления МЖД курсируют по расписанию за исключением нескольких экспрессов между Москвой и городами Пушкино и Болшево.
Отмечается, что 27 мая несколько пригородных электричек по техническим причинам задерживались на Ярославском направлении МЖД.
На данный момент пригородные поезда Ярославского направления МЖД курсируют по графику, за исключением нескольких экспрессов между Москвой и подмосковными городами Пушкино и Болшево.
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