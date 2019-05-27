27мая 2019
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Солнечная погода и до 20 градусов тепла ожидается в Московском регионе в понедельник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Мая 2019, 10:14
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 27 мая в Москве и Подмосковье ожидается солнечная сухая погода, максимальная температура воздуха составит 20 градусов.
Отмечается, что первый день рабочей недели откажется для жителей Москвы и Подмосковья солнечным, сухим, но ветреным. Из-за разности давления, ветер западных румбов усилится до 5-10 метров в секунду, а местами его порывы могут достигнуть 15 метров. Максимальная температура воздуха в Москве составит 18-20, по области 15-20 градусо.
Атмосферное давление повысится и в середине дня окажется 744 миллиметра ртутного столба, что еще пока ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 40%.
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