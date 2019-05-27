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Новый ТПУ инновационный центр «Сколково» начнет работу с понедельника
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Мая 2019, 10:17
Как информирует пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), что новый транспортно-пересадочный узел (ТПУ) инновационный центр «Сколково» запустится с 27 мая и заменит расположенную рядом временную платформу «Трехгорка».
Отмечается, что ТПУ на Белорусском направлении объединит железнодорожную станцию и автобусную остановку, а в будущем войдет в состав многофункционального комплекса. Добраться до центра Москвы можно будет за 17-30 минут», – отмечается в сообщении.
Ожидается, что после запуска электропоездами будут пользоваться примерно 8000 пассажиров ежедневно, а к концу года – почти 14000.
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