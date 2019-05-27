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Всероссийские соревнования по боксу среди юношей пройдут в Люберцах с 28 мая
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Общество — 27 Мая 2019, 10:21
Как информирует глава городского округа Владимир Ружицкий, что в подмосковных Люберцах с 28 мая по 2 июня будут проходить Всероссийские соревнования по боксу среди юношей памяти заслуженного тренера СССР Виталия Островерхова.
Ружицкий подчеркнул, что с 28 мая по 2 июня в горокруге Люберцы состоятся XXV Всероссийские открытые соревнования по боксу среди юношей среднего возраста памяти заслуженного тренера СССР Виталия Островерхова. Они также посвящены 74-летию Великой Победы и 84-летию спортивного общества «Спартак».
Он добавил, что соревнования состоятся во дворце спорта «Триумф» по адресу: Люберцы, улица Смирновская, дом №4. Их проведут среди спортсменов 2005-2006 годов рождения.
Торжественное открытие пройдет 29 мая в 15:00. Сразу после пройдут предварительные бои. 30 мая также состоятся предварительные бои, 31 мая в 14:00 начнутся полуфинальные бои, 1 июня в 12:00 – финальные.
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