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Вторник в Москве станет самым теплым днем весны
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Мая 2019, 10:28
Как информируется на сайте «Метеовести», что в столице 28 мая воздух прогреется до плюс 28 градусов, этот день окажется самым теплым с начала весны.
Отмечается, что сегодня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием гребня антициклона с юга, благодаря чему осадки маловероятны, ощутимо потеплеет. Температурный фон окажется на 6-7 градусов выше своей климатической нормы.
В Москве во вторник ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха днем в столице – плюс 26-28, в Подмосковье – 24-29 градусов. Ветер южной четверти, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 749 миллиметров ртутного столба.
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