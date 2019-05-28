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Сбытчика наркотиков задержали с поличным в Одинцове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Мая 2019, 10:30
Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, что сотрудники полиции в Одинцовском округе задержали 24-летнего жителя Московской области, которого подозревают в сбыте психотропного вещества.
Как отмечает начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова, что при личном досмотре злоумышленника в его сумке обнаружено и изъято 14 пакетов с веществом светлого цвета, а также весы и упаковочные материалы. Изъятое является психотропным веществом – метилэфедроном общей массой более 300 граммов.
Мужчина пояснил, что распространял наркотики посредством закладок, а последний тайник он успел сделать на территории лесополосы в поселке Крюково в городском округе Подольск. Там оперативники изъяли еще около 600 граммов метилэфедрона.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело и поместили его под стражу.
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