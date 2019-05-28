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Снаряд времен ВОВ обнаружили в Солнечногорске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Мая 2019, 10:33
Как информируется на сайте регионального главка МЧС РФ, что артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в деревне Дурыкино в подмосковного городского округа Солнечногорск.
Отмечается, что от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Солнечногорск в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» 26 мая поступил сигнал об обнаружении 122-миллиметрового снаряда времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет.
Охрану места обеспечивали сотрудники ОВД по городскому округу Солнечногорск. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами ПСО-22 на вторник, 28 мая.
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