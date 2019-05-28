28мая 2019
вторник
|
Авиабомбу времен войны нашли в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 28 Мая 2019, 10:36
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что в подмосковных Луховицах обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны.
Уточняется, что от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Луховицы в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» 27 мая поступило сообщение об обнаружении авиабомбы времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет.
Охрану места обеспечивали сотрудники ОМВД по городскому округу Луховицы. Авиабомба изъята силами ЦСООР «Лидер» для уничтожения.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Котировки
Партнеры