29мая 2019
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Среда станет самым теплым днем весны в Московском регионе
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Мая 2019, 09:58
Как информируется на сайте «Метеовести», что в Подмосковье и Москве 29 мая воздух прогреется до плюс 31 градуса, этот день станет самым теплым с начала весны.
Отмечается, что 29 мая синоптическая ситуация в Московском регионе будет определяться северо-западной периферией антициклона с центром над Средним Поволжьем, благодаря чему москвичей ждет преимущественно солнечный и сухой денек с аномально высоким температурным фоном на 8-9 градусов теплее положенного по многолетней климатической норме. Это будет самый теплый день весны 2019 года.
В Москве в среду переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем в столице – плюс 29-31, в Подмосковье – 26-31 градус. Ветер южной четверти, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 миллиметров ртутного столба.
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