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В Москве и Подмосковье изменится график центров обслуживания «Платона» в День России
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Мая 2019, 10:00
Как информируется на официальном сайте системы взимания платы «Платон», что график работы центров обслуживания пользователей «Платона» 12 июня изменится.
Отмечается, что 12 июня в связи с празднованием Дня России будет изменен график работы центров обслуживания пользователей государственной системы «Платон».
В столице будет работать только один центр. Он расположен на юго-западе по адресу: улица Адмирала Корнилова, владение 60, строение 1. Учреждение будет открыто с 09:00 до 21:00.
Второй центр, который находится на северо-востоке на Ярославском шоссе, дом 146, работать не будет.
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