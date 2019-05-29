29мая 2019
среда
|
«День поля» немецкого производителя сельхозтехники пройдет в Домодедове 30 мая
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 29 Мая 2019, 10:02
30 мая министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин откроет «День поля» российского предприятия группы компаний немецкого производителя сельхозтехники Amazonen-Werke – компании Amazone.
Отмечается, что данное мероприятие состоится в селе Ильинское Домодедова.
Разин уточнил, что в показе техники планируют принять участие свыше 100 человек. Это руководители и специалисты сельхозпредприятий и агрохолдингов Московской области, а также нескольких соседних регионов.
Цель мероприятия - продемонстрировать на практике, непосредственно в поле, в период посевной кампании лучшие технические и технологические решения для российского растениеводства.
В этот же день министр ознакомится с проектом создания нового офисно-складского центра, который планирует построить немецкий производитель сельхозтехники в городском округе Домодедово близ деревни Долматово.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Партнеры