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В Подмосковье планируют вырастить больше клубники, чем годом ранее
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Мая 2019, 10:04
Как проинформировал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, что в 2019 году подмосковные аграрии планируют увеличить сборы клубники по сравнению с 2018 годом.
Отмечается, что сбор урожая стартует в первой декаде июня. Всего в Подмосковье насчитывается восемь крупных производителей клубники, но товарную ягоду выпускают только шесть из них.
В 2018 году в регионе собрали 1300 тонн клубники. В 2019 году сельхозпредприятия планируют увеличить показатели.
Разин уточнил, что массовый сбор клубники начнется в Подмосковье в конце июня и продолжится до августа.
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