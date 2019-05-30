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Выходные без осадков ожидаются в Московском регионе на этой неделе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Мая 2019, 10:58
Как информирует главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова, что 1 и 2 июня в Москве и Подмосковье не ожидается осадков, но 31 мая могут пройти дожди с грозами, в среднем дневные температуры будут составлять до 25 градусов тепла.
Отмечается, что ночь на пятницу будет очень теплая – 15-17 градусов. Днем будет чуть пониже, чем сегодня – 24-26 градусов в Москве и 23-28 в Подмосковье. Ночь на субботу тоже будет теплая – 13-15 градусов. Днем в Москве 23-25 градусов, по области – 20-25. В воскресенье ночью похолодает – 8-13 градусов, зато потеплеет днем, будет около 22-27 градусов.
Макарова добавила, что 31 мая ожидаются дожди, местами могут пройти грозы. В субботу и воскресенье осадков не ожидается. Все три дня ожидается колебание атмосферного давления, в целом его показания будут чуть выше нормы.
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