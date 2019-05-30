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300 воспитанников соцучреждений Подмосковья отметят День защиты детей в Барвихе в четверг
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Мая 2019, 11:03
Как информирует министерство социального развития Московской области, что в преддверии Международного дня защиты детей министерство социального развития Подмосковья и благотворительный фонд «Чистое небо» организуют праздничный парк на территории культурного центра «Барвиха».
Отмечается, что основной целью проекта фонда является развитие творческого потенциала детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Участниками летнего праздника «Краски детства» станут 300 воспитанников социальных учреждений Подмосковья.
«Родион Газманов, Денис Клявер, Светлана Зейналова, Юлия Альбах и другие деятели эстрады проведут театрально-музыкальный концерт для детей с ограниченными возможностями и попавшими в трудную жизненную ситуацию.
Мероприятие пройдет 30 мая в 12:00.
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