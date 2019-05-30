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Жители Щелкова смогут сдать старые газеты и журналы во время экомарафона в четверг
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Общество — 30 Мая 2019, 11:06
Как информирует пресс-служба администрации городского округа, что экомарафон «Сдай макулатуру — спаси дерево!» пройдет в Щелкове 30 мая.
Отмечается, что акцию организуют в сквере имени Пушкина с 10:10 до 14:00. Горожан призывают сдать на переработку ненужные газеты, журналы, не представляющие художественной ценности книги, картон и другую макулатуру.
Макулатура перевязывается и укладывается в коробки или мешки. Необходимо заранее удалить пластиковые и металлические элементы.
Присоединиться к акции можно не только лично, но и целым коллективом. Самые активные участники получат памятные подарки.
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