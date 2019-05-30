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Пригородные поезда Горьковского направления МЖД снова начали курсировать по расписанию
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Мая 2019, 11:08
Как информирует пресс-служба МЖД, что на Горьковском направлении Московской железной дороги пригородные поезда курсируют по расписанию, ранее был незначительно увеличен интервал движения.
Отмечается, что был незначительно увеличен интервал (до 15 минут) у нескольких пригородных поездов. МЖД приняла все меры, чтобы в конечный пункт поезда прибыли с минимальным отклонением от графика.
МЖД напомнила, что с 27 по 31 мая на перегоне Дрезна – Орехово-Зуево проходят плановые ремонтно-путевые работы. На период работ из расписания выведены несколько пригородных поездов, у некоторых – изменены протяженность маршрута, время отправления, прибытия и количество остановок.
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