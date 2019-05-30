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Еще восемь оборудованных пляжей появится в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Мая 2019, 11:10
Как информирует вице-губернатор региона Дмитрия Пестов, что к началу купального сезона в Подмосковье появится дополнительно 8 мест, которые будут оборудованы всем необходимым для безопасного и комфортного отдыха у воды.
Отмечается, что новые места отдыха появятся в городских округах Балашиха, Дмитровский, Долгопрудный, Жуковский, Чехов, Электросталь, Раменский, Лотошино.
Работа по оборудованию новых пляжей ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с целью повышения безопасности жителей и гостей Подмосковья во время отдыха у воды.
К подмосковным пляжам предъявляют высокие требования по благоустройству и безопасности. На территории должны быть размещены спасательный и медицинский пункты, места для переодевания, душевые.
В 2019 году в регионе будет работать 208 оборудованных пляжей. В 2013 году их было всего 70.
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