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Водителей предупредили о пробках в Москве из‑за выезда дачников и ожидаемой грозы
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Общество — 31 Мая 2019, 10:36
Как информируется в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства, что 31 мая дорожная ситуация в Москве осложнится из-за ожидаемой грозы и массового выезда дачников за город.
Отмечается, что сегодня не лучший день для водителя – с утра ожидается дождь с грозой и сильным ветром (не паркуйтесь под рекламой), а после обеда – дачный разъезд. Час пик начнется раньше обычного, а кончится позже. На вылетных будет плотно. Тщательней стройте маршруты и не забывайте о московском метро.
По прогнозам синоптиков 31 мая в Москве и Подмосковье ожидаются дожди, местами пройдут грозы, максимальная температура воздуха составит плюс 28 градусов.
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