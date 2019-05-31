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До половины месячной нормы осадков выпало в Московском регионе в минувшие сутки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Мая 2019, 10:40
Как информирует сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, что за прошедший день в Москве и Подмосковье выпало до 24 миллиметров осадков, что составляет около половины от нормы для мая.
Отмечается, что осадки 30 мая были локально. Картина разнообразна. На ВДНХ выпало всего 1 миллиметр осадков. Во Внукове - 24 миллиметра. При месячной норме в 51 миллиметр это около 47%.
В минувший четверг, в столице и области местами прошел мощный ливень с грозой и сильным ветром. В некоторых частях региона выпал град.
В пятницу в Москве и Подмосковье ожидаются кратковременные дожди, местами пройдут грозы, максимальная температура воздуха составит плюс 28 градусов.
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