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В Подольске приговорили четырех местных жителей, убивших девушку за денежный долг
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Общество — 31 Мая 2019, 12:06
Как информирует пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области, что четыре жителя подмосковного Подольска признаны виновными в убийстве 27-летней девушки и приговорены судом к длительным срокам заключения.
Отмечается, что летом 2017 года в Подольске 23-летний молодой человек решил убить знакомую 27-летнюю девушку, которая не отдавала ему долг в размере 87 тысяч рублей. Для этого он приискал исполнителя убийства и пособников, ими оказались 17-летние подростки. Злоумышленники вывезли жертву в лес, после чего насмерть забили ее монтировкой, а тело закопали. После этого молодые люди неоднократно проникали в квартиру убитой и крали оттуда деньги и вещи.
Объем уголовного дела составил 22 тома. Организатор преступления получил 18 лет колонии строгого режима. Троим исполнителям суд назначил по 9 лет лишения свободы общего режима.
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