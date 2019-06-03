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Прошедший май в Москве вошел десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдения
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Июня 2019, 12:55
Как информируется на сайте «Метеоновости», что май 2019 года в столице оказался в десятке самых теплых в истории метеонаблюдения, всего за последний месяц весны в городе выпало 108% месячной нормы осадков.
Отмечается, что средняя суточная температура воздуха за месяц на станции ВДНХ составила 16,3 градуса, что на 3,2 градуса выше нормы. Самой холодной была ночь на 1 мая с минимальной температурой воздуха 0,7 градуса. Самый жаркий день был 29 мая с максимальной температурой воздуха 29,4 градуса. На станции Балчуг в этот день было 30,5 градуса.
По температуре последний месяц весны оказался в числе восьми самых теплых. Наиболее высокая средняя месячная температура воздуха была в 1897 году, 17,2 градус.
В Подмосковье в начале мая еще наблюдались заморозки, в Черустях было до минус 5 градусов.
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