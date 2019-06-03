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Свыше 40 нарушений чистоты и порядка устранили на подмосковных пляжах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Июня 2019, 12:59
Как информирует пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области, что более 40 нарушений устранили во время проверки чистоты и благоустройства мест отдыха у воды, работу провели под контролем Госамтехнадзора и МЧС.
Отмечается, что сотрудники МЧС проинспектировали безопасность, а Госадмтехнадзора — вопросы чистоты и благоустройства.
Как уточнил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов, что с начала операции «Пляж-Береговая линия» инспекторы Госадмтехнадзора уже заставили устранить нарушения чистоты и порядка на 44 подмосковных пляжах. Наибольшее количество нарушений устранено в местах отдыха у воды в Коломне, Озерах, Зарайске, Серебряных Прудах, Щелково, Лосино-Петровском, Павловском Посаде.
Инспекторы проверили, как в этих местах обслуживают территорию: окошена ли трава, своевременно ли очищаются урны для мусора, как обслуживаются раздевалки и спасательные станции.
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