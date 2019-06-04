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«Желтый» уровень опасности погоды продлили в Московском регионе на 5 июня
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Июня 2019, 12:09
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что в Подмосковье и Москве на 5 июня объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за высокой вероятности пожаров.
Отмечается, что «желтый» представляет собой третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 34 часа.
Такой же уровень опасности погоды из-за высокого риска пожаров объявили на территории Тверской, Ярославской, Владимирской, Калужской, Тульской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской и Воронежской областей.
В Подмосковье и Москве 5 июня будет малооблачно, без осадков. Температура ночью составит 9-11 градусов, днем – 27-29.
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