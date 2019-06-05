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Пьяные соседи избили беременную на лестнице в одном из домов Подольска
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Общество — 5 Июня 2019, 10:28
В одном из домов подмосковного Подольска пьяные соседи избили беременную на лестнице. На данный момент пострадавшая находится в больнице.
Отмечается, что ужас случился 31 мая в одном из домов на улице 43 Армии в Подольске.
Как уточнила потерпевшая, что её сильно избили пьяные соседи за то, что она им сделала замечание. Они били ногами, кидали со ступенек. Пострадавшая была на 38 неделе беременности. Избиение было группой лиц в состоянии алкогольного опьянения.
Также потерпевшая добавила, что сняла побои и написала заявление в полицию.
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