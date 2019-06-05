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Сезон торговли клубникой стартовал в Москве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Июня 2019, 10:34
Как информируется на официальном сайте мэра Москвы, что в столице уже начался сезон торговли клубникой, в городе будут работать 150 точек по ее продаже, приобрести килограмм ягод можно будет за 170-350 рублей.
Отмечается, что в столице запустили первые 80 площадок по продаже клубники и земляники. Всего их будет 150. На городских ярмарках можно купить ягоды более 20 разных сортов, среди которых «альба», «виктория», «ольвия», «октава», «мальвина», «пегас», «зенит», «великобритания», «баунти» и другие.
Свою продукцию покупателям уже предоставили производители из Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского края, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республик и Республики Дагестан.
С 10 июня на прилавки поступят ягоды из Подмосковья, по мере созревания клубнику и землянику привезут и из других регионов Центрального федерального округа.
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