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Теплая погода без осадков ожидается в Московском регионе в среду
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Июня 2019, 10:36
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 5 июня в Москве и Подмосковье ожидается теплая погода, температура воздуха прогреется до 27 градусов.
Отмечается, что при небольшой облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 25-27, по области 22-27 градусов. Ветер южный 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормального», - говорится в сообщении.
Атмосферное давление остается высоким, что в сочетании с жарой, для метеозависимых людей с различными сосудистыми проблемами может
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