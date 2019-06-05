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В соцсетях стартовал флешмоб #одинденьбезпластика
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Июня 2019, 10:52
Как информируется в Instagram-аккаунте Greenpeace России, что во Всемирный день окружающей среды любой желающий может присоединиться к инициативе #OnePlasticFreeDay (#одинденьбезпластика) и заявить, что одноразовому пластику нет места ни в природе, ни на полках магазинов.
Уточняется, что для участия необходимо выбрать одну вещь из пластика, которая должна исчезнуть из оборота. Сделайте с ней фото. Запостите в соцсети с хештегами #OnePlasticFreeDay, #одинденьбезпластика и расскажите своим друзьям и подписчикам, почему нужно сокращать количество пластика в нашей жизни», - отмечается в публикации.
Экологи рассказали, что пластиковые крышки входят в пятерку загрязнителей морей и океанов, часто оказываются в желудках птиц и морских млекопитающих и могут привести к смерти животных.
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