06июня 2019
четверг
|
Беременная, избитая пьяными соседями в Подольске, останется в больнице до родов
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 6 Июня 2019, 12:03
Избитая пьяными соседями беременная женщина в подмосковном Подольске останется до родов в больнице.
Отмечается, что в Подольске в одном из домов на улице 43 Армии 31 мая беременную женщину сильно избили пьяные соседи за сделанное замечание о шуме под окнами поздно ночью. Пострадавшая была на 38 недели беременности и получила сильнейшие гематомы.
Как рассказывает пострадавшая, что на данный момент её состояние улучшилось, ей стало легче дышать. Она будет находиться до родов в больнице. Сначала будет в Подольске, а после – в Видном. Прокуратура взялась за данное дело. Однако с камер видеонаблюдения на подъезде дивным образом пропала запись самого инцидента.
Женщина после инцидента сняла побои и написала заявление в полицию.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +28 +30
вечером +22 +24 ночью +16 +18
Котировки
Партнеры