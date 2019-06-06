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В Красногорске прощаются с Никитой Белянкиным, убитым при попытке разнять драку
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Общество — 6 Июня 2019, 12:06
На Митинском кладбище в подмосковном Красногорске прощаются с убитым экс-спецназовцем Никитой Белянкиным, которого убили при попытке разнять пьяную драку в микрорайоне Путилково в ночь на 2 июня.
Отмечается, что местная часовня, в которой в эти минуты проходит панихида по погибшему, не смогла вместить всех желающих. Проститься с Белянкиным пришли родные, друзья, сослуживцы, соседи и те, кого тронула трагедия, случившаяся в Путилкове.
Уточняется, что в ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково городского округа Красногорск около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, пытавшийся разнять драуц Белянкин был убит.
Он служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ, участвовал в боевых действиях в Сирии.
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