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До 33 градусов тепла ожидается в Московском регионе в выходные
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Июня 2019, 12:13
Как информирует сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, что на предстоящих выходных в Москве и Подмосковье столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 33 градуса, при этом осадков в регионе не ожидается.
Цыганков добавил, что в Москве и Подмосковье стоит антициклон, идет вынос с юга теплого воздуха, будет все жарче и жарче. В пятницу будет 27-32 градуса по области и 30-32 градуса по Москве. В субботу и воскресенье температуры будут одинаковыми: по области - 28-33 градуса, по Москве - 31-33 градуса».
Он отметил, что все выходные атмосферное давление будет незначительно выше нормы. В пятницу и субботу в Московском регионе осадков не ожидается. В воскресенье в некоторых районах Подмосковья возможен кратковременный дождь.
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