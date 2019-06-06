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Полиция проводит проверку по факту ДТП с квадроциклом в Коломенском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Июня 2019, 12:16
Как проинформировала пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что Подмосковная полиция проводит проверку по факту аварии с участием квадроцикла в Коломенском округе, в которой погиб водитель транспортного средства.
Отмечается, что 5 июня в 17:00 на 1-м километре автодороги Коломна – Шепотьево в Коломенском округе произошла авария с участием квадроцикла.
Уточняется, что мужчина 1961 года рождения, управляя мотовездеходом без экипировки и шлема, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. От полученных телесных повреждений водитель скончался в больнице. По данному факту УМВД России по Коломенскому городскому округу проводится проверка.
Подмосковная Госавтоинспекция напомнила, что правила дорожного движения необходимо соблюдать неукоснительно.
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