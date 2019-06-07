07июня 2019
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Жара свыше 30 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Июня 2019, 10:30
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 7 июня в Москве и Подмосковье ожидается малооблачная погода без осадков, температура воздуха составит до плюс 31 градуса.
Отмечается, что предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При небольшой облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве от 29 до 31 градуса, по области от 26 до 31 градуса.
Ветер переменный слабый, атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметров ртутного столба. Геомагнитный фон в этот день прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости.
Синоптики подчеркивают, что в Москве и области сохранится повышенный фон атмосферного давления, а жара усилится. Даже для здоровых людей такая погода не комфортна, а людям метеозависимым и ослабленным болезнями придется нелегко.
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