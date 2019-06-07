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Расписание аэроэкспрессов изменится на Внуковском и Домодедовском направлениях в пятницу
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Июня 2019, 10:32
Как информирует пресс-служба компании, что изменения в графике движения поездов «Аэроэкспресс» ожидаются с 7 июня из-за плановых работ на железной дороге.
Отмечается, что в ночь с 7 на 8 июня произойдут изменения в расписании отправления и прибытия аэроэкспрессов, курсирующих между Киевским вокзалом и аэропортом «Внуково.
8 и 9 июня произойдут изменения в расписании отправления и прибытия аэроэкспрессов, курсирующих между Павелецким вокзалом и аэропортом «Домодедово».
В период с 5 июня по 1 июля (кроме 10 июня) изменится время отправления и прибытия аэроэкспресса, отправляющегося в 0:30 с Павелецкого вокзала.
Пассажиров просят предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заранее прибывать в терминалы «Аэроэкспресс».
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