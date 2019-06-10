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«Мособлгаз» занял первое место в конкурсе лучших практик работодателей на ПМЭФ
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Июня 2019, 12:24
Как информируется на сайте предприятия «Мособлгаз», что одержали победу в номинации «Социальный лифт» за проект «Мособлгаз. Живая история», награду присудили в ходе VI Всероссийского конкурса лучших практик работодателей в социогуманитарной сфере.
Отмечается, что церемония награждения проходила на Петербургском международном экономическом форуме.
«АО «Мособлгаз» запустил интернет-портал «Мособлгаз: живая история» два года назад в честь 60-летия работы предприятия. Портал как коммуникационная площадка объединяет работников «Мособлгаза», членов их семей, а также всех тех, кто интересуется работой и жизнью подмосковных газовиков», — говорится в сообщении.
На портале также проходит большое количество тематических видео-, фото-, литературных конкурсов, в которых могут принять участие сотрудники «Мособлгаза» и члены их семей.
Петербургский международный экономический форум проходил в Северной столице с 6 по 8 июня. Ключевой темой форума в этом году было формирование повестки устойчивого развития.
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