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Электрички начали вводить в график после сбоя на Ярославском направлении МЖД
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Июня 2019, 12:28
Как информирует пресс-служба МЖД, что основная часть электропоездов на Ярославском направлении Московской железной дороги следует по графику, часть составов задераживаются, их вводят в график.
Отмечается, что утром 10 июня по техническим причинам несколько пригородных поездов Монинской ветки (из Фрязево и Монино) Ярославского направления МЖД следовали в Москву с увеличенным интервалом.
Московская железная дорога стабилизировала движение пригородных поездов на Монинской ветке Ярославского направления. Основная часть поездов курсирует по расписанию. Несколько электропоездов находятся в пути с увеличенным интервалом. МЖД принимает меры по вводу их в график.
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