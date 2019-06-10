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Три гранаты времен ВОВ обнаружили в Подмосковье за сутки
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Июня 2019, 12:30
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью, что за минувшие сутки на территории Московской области были найдены три гранаты времен Великой Отечественной войны, все боеприпасы не представляют угрозы для жизнедеятельности и будут утилизированы.
Отмечается, что 9 июня в 14:05 поступил сигнал об обнаружении в лесу двух гранат времен ВОВ по адресу: Одинцовский городской округ, село Михайловское, СНТ «Михайловское». Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений - 1 километр. Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано силами министерства обороны 11 июня.
Также одна граната времен Великой Отечественной войны обнаружена в городском округе Клин, деревня Глухино, участок 25. Боеприпас также не представляет опасности и будет уничтожен в понедельник
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