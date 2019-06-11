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Некоторые электропоезда Курского направления МЖД отменят во вторник из‑за путевых работ
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Общество — 11 Июня 2019, 10:05
Как информируется на сайте АО «Центральная ППК», что некоторые электропоезда Курского направления Московской железной дороги, которые движутся через Подольск, отменят 11 июня из-за путевых работ.
Отмечается, что 11 июня на станции «Шарапова Охота» будут проводиться путевые работы. В связи с этим скорректируют графики движения электропоездов, следующих через эту станцию. Изменения затронут преимущественно дневные рейсы.
11 июня отменены некоторые электропоезда на участках Серпухов – Люблино, Подольск – Серпухов, Серпухов – Москва (Курский вокзал), Люблино – Щербинка, Столбовая – Серпухов. Также изменится время отправления и прибытия ряда электропоездов Курского, Белорусско-Курского и Курского-Рижского направлений.
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