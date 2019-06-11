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Спасатели предупредили об аномальной жаре в Подмосковье с 11 по 13 июня
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Июня 2019, 11:19
Как информируется на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, что с 11 по 13 июня в Подмосковье ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-9 градусов выше климатической нормы.
Отмечается, что при сильной жаре необходимо избегать воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, закрывать как можно больше поверхности кожи. Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться.
В жару спасатели также рекомендуют передвигаться по улице не спеша, стараться чаще находиться в тени.
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