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Похолодание до плюс 1 градуса ожидается в Московском регионе ближайшей ночью
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Июня 2019, 10:03
Как информируется на сайте «Метеовести», что столбики термометров могут опуститься до плюс 1 градуса в Московском регионе в ночь с четверга на пятницу, в выходные в мегаполисе пройдут дожди.
Отмечается, что 13 июня в столице заметно посвежело – к утру температура понизилась до плюс 10-12 градусов, днем, несмотря на яркое солнце, ожидается всего плюс 20-22 градуса. Таким образом температура вернется в рамки нормы.
Самой холодной на этой неделе окажется ночь с четверга на пятницу – в Москве около 10 градусов, по области - 5-10 градусов, местами до плюс 1 градуса.
В выходные вновь активизируются фронтальные разделы и жители Московского региона дождутся долгожданных дождей.
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