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Территорию рядом со станцией МЦД‑1 «Сетунь» благоустроят
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Июня 2019, 10:10
Как информируется на официальном сайте мэра Москвы, что на территории, прилегающей к станции МЦД-1 «Сетунь», приступили к работам по благоустройству, протяженность зоны, которую приведут в порядок, — 3,3 километра, ее общая площадь — 11 гектаров.
Пресс-служба департамента капитального ремонта Москвы отметила, что в рамках работ по улучшению транспортной и пешеходной доступности этой станции МЦД-1 выполнят обустройство тротуаров с асфальтобетонным и плиточным покрытием общей площадью более 20000 квадратных метров. Покрытие проезжей части площадью почти 30 тысяч квадратных метров заменят, а также установят новый бордюрный камень протяженностью и отремонтируют 38 смотровых колодцев.
На сегодняшний день рабочие демонтируют бортовой камень и покрытие на тротуарах и проезжей части. Для прокладки кабельных линий в траншеях уложат 8800 метров полиэтиленовых труб низкого давления и установят шесть кабельных колодцев.
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